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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temel Atma Törenine Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temel Atma Törenine Katılarak Konuşma Yaptı

28.06.2021 10:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temel Atma Törenine Katılarak Konuşma Yaptı, System.String[]

Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün atıldı.

Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün atıldı.

Tamamlandığında 860 metre uzunlukta olacak Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin yaklaşık 15 milyar dolar maliyetle yapılacağını ve kendi kendini finanse edeceğini söyledi. Kanal İstanbul'un 6 yılda tamamlaması hedefleniyor. Kanalın uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20, 75 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'ne katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sözlerine, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz" ifadeleriyle başladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsünün temelini attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Nakkaş, Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olan bu köprünün ülkeye, millete, İstanbul'a hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni bundan 11 yıl önce milletle paylaştıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti" diye konuştu.

"Şehrin geleceği kurtulacak"

Bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir arada olunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Sazlıdere Barajı'ndayız ve Kanal İstanbul'a, acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan, 1930'lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da, hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z kuşağı, tüm bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor. "

"Engellemek isteyenler oldu"

İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen birinci köprüye 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyerek karşı çıkıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bitince de ilk kendileri geçti. Rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvurdular. Bizim dönemimizde yapılan 3. köprü ile ilgili bir mahkeme kararını yanlış anlayıp, 'Artık iki beton kuleden ibaret' diyerek sevinç naraları atanlar da yine bunlardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletirken, CHP'nin başındaki zat, 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü? ' diyerek aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, bırakın ülkemizi bölgenin en aktif havalimanlarından biri haline geldi. Yetmiyor. Aynı kafa, kendi alanında dünyanın en iftihar verici projelerinin başında gelen yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştır. İşte İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi oldu. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi bu havalimanı ile dünyanın her yerinde övünüyoruz. Hatırlarsanız, bu projeyi üstlenen firmalarımıza atmadıkları iftira, etmedikleri hakaret bırakmadılar" diye konuştu. İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temel Atma Törenine Katılarak Konuşma Yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Sazlıdere Barajı, İstanbul, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün Temel Atma Törenine Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika


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