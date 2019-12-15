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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız."
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