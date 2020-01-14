Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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