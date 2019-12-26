Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en kısa sürede çıkartacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en kısa sürede çıkartacak." - ANKARA
Son Dakika İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor