Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en kısa sürede çıkartacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en kısa sürede çıkartacak." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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