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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
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