Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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Son Dakika

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