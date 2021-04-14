Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (4) - Son Dakika

'İTALYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMASI DENSİZLİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin kendisine yönelik 'diktatör' sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi: "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizlik, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlerde maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş biri değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmeniz için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım; ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle milletimizin bize vermiş olduğu irade ve teslimiyet ile milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım."