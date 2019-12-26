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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp, yakında ihaleye çıkılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp, yakında ihaleye çıkılacaktır." - ANKARA
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