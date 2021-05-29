Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"

-"Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu"

-"Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.