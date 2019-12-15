Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul ) Yapımı en az 6-7 yılı bulur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım