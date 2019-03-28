Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de Terörist Yok, Diyen Bay Kemal'in CHP'sine Rağmen, Bay Kemal'in...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:29 Kaynak: AA
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