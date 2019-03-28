Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de Terörist Yok, Diyen Bay Kemal'in CHP'sine Rağmen, İttifak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de Terörist Yok, Diyen Bay Kemal'in CHP'sine Rağmen, İttifak...

1 saat önce

- Meydanda toplanan vatandaşlardan görüntüler Balkonlarda mitingi takip eden vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması ve şarkıya eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

- Meydanda toplanan vatandaşlardan görüntüler
Balkonlarda mitingi takip eden vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması ve şarkıya eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:10 Kaynak: AA

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