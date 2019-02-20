Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil Diyor Ki Hdp Olarak Bazı Yerlerde Seçime Girmeyeceksiniz, Aday...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil Diyor Ki Hdp Olarak Bazı Yerlerde Seçime Girmeyeceksiniz, Aday...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -" 31 Mart Gazze için Filistin için Suriye,Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "
-" 31 Mart Gazze için Filistin için Suriye ,Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.
-" Kandil diyor ki HDP olarak bazı yerlerde seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz, bazı yerlerde CHP'yi destekleyeceksiniz bazı yerlerde İYİ partiyi destekleyeceksiniz. Mesele AK Partiyi sandıklarda mağlum etmek."
-"Bizler terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde Allahın izniyle en güzel Osmanlı tokatını vuracağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Politika
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