Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Kandil
'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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