Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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