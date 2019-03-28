Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...

40 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Elmadağ, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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