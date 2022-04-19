Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü

19.04.2022 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kanser hastası Halime Özdemir ile telefonda görüntülü görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kanser hastası Halime Özdemir ile telefonda görüntülü görüştü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilçedeki temasları kapsamında üç gün önce kanser hastası Özdemir'i ziyaret etti.

Halime Özdemir, Sarıeroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onunla görüşmek istediğini iletti. Bunun üzerine Sarıeroğlu, ilerleyen süreçte bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özdemir'in görüntülü görüşmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabbim sana şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun." dedi.

Özdemir'e şifa dileyen Erdoğan, "Bize düşen bir görev varsa Jülide Hanım bana bildirsin. Ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Halime Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sana kurban olurum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadınla görüntülü görüştü - Son Dakika


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