Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür.
14.10.2020 13:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür. Bunun böyle bilinmezi lazım."
Son Dakika Zenit, THY Euroleague'deki iki maçta, koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak