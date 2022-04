Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın son 2 yılının koronavirüs tehdidinin gölgesi altında geçtiğini ve bu sürecin üretimden tüketime, ulaşımdan turizme, spordan eğitime ve istihdama kadar her alanı etkileyen topyekun bir krize dönüştüğünü söyledi.

Salgın ile birlikte hayatın olağan akışını yeni duruma göre tekrar düzenlemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Ülkelerin her biri kendi kapasite ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, solunum cihazından aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. En önemlisi de bu arada devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Maruz kaldığı büyük yükün altında ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına hep birlikte şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, sağlık bakanımızın koordinasyonunda dünyada örnek bir var oluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti kutluyorum" dedi.'DÜNYADA KENDİ AŞISINI ÜRETEN 9 ÜLKEDEN BİRİYİZ'Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişiminin kısıtlandığını, Türkiye'de şehir, devlet ve acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde yeni yatağı hizmete açtıklarını ifade ederek, "Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. Milletimiz de gösterdiği dirayet ve sabırla bu sürece oldukça katkı sağladı. Vatandaşlarımızı virüse karşı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, her aracı en hızlı şekilde ülkemize kazandırarak mücadeleyi ön plana çıkardık. Kendi verilerimizi analiz ettikçe bilgilerimizi geliştirdik. Mücadele yöntemlerimizi oluşturduk. Bilim insanlarımızın gayretleriyle yerli solunum cihazından tanı kitine, ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya imza attık. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri durumundayız" diye konuştu.'MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR'

Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Sağlık Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun günün 24 saati ve haftanın 7 günü verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları kaldırdı. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar enine boyuna değerlendirildi. Bundan sonra Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmama kararı almıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermekteyiz" ifadelerini kullandı.