Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın, vakti saati gelince bu kapılar da açılır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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