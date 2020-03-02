Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik."
Son Dakika 1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak