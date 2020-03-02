Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır."


Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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