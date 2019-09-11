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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)

Erdoğan: "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz."

Erdoğan: "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır."

Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:23 Kaynak: AA
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