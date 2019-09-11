Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez" -"Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez"

-"Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden aşından etmedik. Ne araçlarla ne personelle uğraşmadık"

-"Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz"

-"Sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, çözümleri, hizmetleri konusunda birlikte olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor"

-"Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım"

-"Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülke ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu hiç unutmadık"

-"Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir"

-"Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme yerleridir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu
Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:34:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]