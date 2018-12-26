Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıya Kul Olan Değil Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Savunma Sanayiimiz...
2 saat önce
IHAAW143104-SIY/26-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıya kul olan değil kendi ayakları üzerinde duran bir savunma sanayiimiz var" 26.12.2018 14: 31: 04 TSI NNNN.
IHAAW143104-SIY/26-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıya kul olan değil kendi ayakları üzerinde duran bir savunma sanayiimiz var" 26.12.2018 14: 31: 04 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:37 Kaynak: İHA
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