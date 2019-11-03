Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:25:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]