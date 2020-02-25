Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur."

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Karabağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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