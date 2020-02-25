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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur."
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