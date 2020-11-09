Erdoğan: "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ 'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir' - Son Dakika

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