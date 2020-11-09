Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. (4)
Erdoğan: "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir."
- Kaynak: AA
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