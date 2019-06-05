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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek, anne ve babası ile eşi Emine Erdoğan'ın anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek, anne ve babası ile eşi Emine Erdoğan'ın anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık çıkışında bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının mezarını bayram sebebiyle ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarı başında dua ettikten sonra, eşi Emine Erdoğan'ın da anne ve babasını mezarına giderek dua etti. Duanın ardından mezarlıktan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
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