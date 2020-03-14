Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığındaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti. Vatandaşlar mezarlık girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek burada anne ve babasının aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezar başında dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlığa giriş yaptığı esnada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.