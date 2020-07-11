Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk" - SİİRT - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk" - SİİRT
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (2)
Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:00 Kaynak: AA
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