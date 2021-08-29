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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 1 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 1

29.08.2021 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 1, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in baş başa görüşme sonrasında gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in baş başa görüşme sonrasında gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, KARADAĞ'A EN FAZLA YATIRIM YAPAN İLK ON ÜLKEDEN BİRİSİ

Karadağ'a ilk resmi ziyaret olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin bu ziyaretle daha ileri taşınacağını ifade ederek 'Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. ve kendisinin de ifade ettiği gibi, 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz, Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk on ülke arasında yer alıyor' dedi.

'KARADAĞ, BARIŞ VE İSTİKRARA CİDDİ KATKI SAĞLIYOR'

Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada 'Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişin de bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel ilişkiler, bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Balkanların önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürleri bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ'ın iyi ilişkiler gayretini ve bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolünü takdirle izlediklerini belirterek 'Malumunuz, Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz' dedi.

DOSTLUK MAÇI VURGUSU

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'in iyi bir basketbol oyuncusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2022 Dünya Kupası elemelerinde iki ülkenin milli takımlarının 1 Eylül İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgoritsa'da yapacağı maçların dostluğu pekiştirmesini temenni etti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'la 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk - 1 - Son Dakika


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