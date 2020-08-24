Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'deki doğal gaz rezervi) Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (2)

Erdoğan: "Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek."

Erdoğan: "( Karadeniz'deki doğal gaz rezervi) Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum."