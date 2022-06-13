Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır."
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