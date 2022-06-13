Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da...

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Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... - Son Dakika

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