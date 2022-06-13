Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...

13.06.2022 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... - Son Dakika
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