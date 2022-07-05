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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Karadeniz koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."
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