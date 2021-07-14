Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP tarafının kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz" dedi.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birkaç gün daha devam edeceği anlaşılan meclis çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

24 Haziran 2018 seçiminden sonra başlayan 27. dönem çalışmalarının verimli bir şekilde sürdüğünü belirten Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yargı ve ekonomi paketlerine kadar pek çok önemli düzenlemenin bu dönemde yürürlüğe girdiğini kaydetti. Erdoğan, "Bu konudaki gayretleriniz ve fedakarlıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP yürütmektedir. AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın Komisyonlara ve Genel Kurul'a katılım yoklamaları bizzat takip ediyorum. Mahşeri vicdanının en üst düzeydeki temsilcisi olan meclisin medeni bir iklimde faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz. Arkadaşlarımızın komisyon genel kurul katılımlarını izliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerini sürdürmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin her iki taraf açısından olumlu olduğunu bildirdi. Salgın şartları sebebiyle kesintiye uğrayan milletvekilleriyle kahvaltılı sohbet toplantılarının yeniden başlatıldığını hatırlatan Erdoğan," Birer hafta arayla iki ayrı grup milletvekillerimizle bir araya geldik. İlk turu tamamlamış olduk, meclis açıldığında toplantılarımızı yeniden başlatacağız. Sizlerle özgürce sohbet edeceğiz, fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.

Normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerini hızlandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Hatay, Sakarya, Diyarbakır ilerinde coşkulu, heyecanlı programlar gerçekleştirdikleri kaydetti. Bu hafta sonu Erzurum'da olacağını belirten Erdoğan, Ağustos ayı başında kapsamlı bir Karadeniz turu yapacaklarını bildirdi.

"Tüm teşkilatlarımızla eski yeni tüm arkadaşlarımızla sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Ataların dediği 'erken kalkan yol alır' Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her konuyu karşı tarafın yalan iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek bugüne kadar yaptıklarımızı halen yapmakta olduklarımızı, bundan sora yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftara dalgası başlamadan bitsin. CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreklerini daraltmaya milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi karanlık çevrelerden ev kirli sosyal medya mecralarından aldıkları destekle giderek, pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur."

Erdoğan, "Bunu yaparken kesinlikle onların gündemlerinin peşine takılamayacak, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasına düşmeyecek, sadece hakikatleri ortaya koyarak oynanan oyunu bozacağız. CHP tarafının kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanmaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar ve skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz. Hepsinden önemlisi, mümkünse sıkıntısını çözerek olmuyorsa; muhakkak gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek bir duruş ortaya koymak" dedi.

Siyasetin geleneksel işleyişinin önemine değinen Erdoğan, "Nüfusun artışı ve medya mecralarının gelişmesi siyasetin bireyselleşmesine, yani insan insana yürütme pratiğini ortadan kaldırmamamış daha önemli hale getirmiştir. Bu gerçek bize siyaseti sadece medya görünürlüğü sosyal medya mesajları gibi yollarla ihmal etmenin mümkün olmadığına işaret ediyor. AK Partiyi millet kurmuştur bu partinin tek sahibi millettir diyoruz. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmak, milletle bir olmak, milletle beraber yürümektir. Müsilajın üstesinden bilimin ve tekniğin ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla geliyorsak Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da aynı şekilde etsiz hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Partililere seslenen Erdoğan, "Bu sebeple altını çizerek sizlerden tüm vaktinizi, enerjinizi milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik faaliyetlere ayırmanızı istiyorum. Bu mevziiyi kaybettiğimizde; ülkemizin tüm kazanımlarının, milletimizin tüm hayallerinin tehdit altına gireceğini aklınızdan çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşlundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma reformları ile uygulamalarıyla bizzat bizim dönemimizde kavuştuk. İnsanımız eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, enerjiye, spordan, çevreden, toplu konuta sosyal yardımlara kadar özlemini çektiği hizmet ve eserler bizim dönemimizde buluştu. Temel hak ve özgürlük alanlarında her kesimin sıkıntılarını ortadan kaldıran en önemli kazanımlar bu dönemde elde edildi. Geride kalan 19 yılın sonunda bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelilerle ülkemizin geldiği siyasi, ve ekonomik seviye göstermiştir ki, Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletmek konusunda yeni ihtiyaçları mı var, bunu yapacak olan biziz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını çözecek adımlara mı ihtiyacı var bu çözümleri bulacak ve uygulayacak olan yine biziz. Türkiye'nin temel hizmet alanlarında standartlarını yükseltmeye mi ihtiyacı var bu reformları geliştirecek ve hayata geçirecek olan biziz. Cumhur ittifakı ve AK Parti olarak derdi millet olan, insan olan, derdi devlet olan, derdi evlatlarına güçlü büyük güçlü Türkiye bırakmak isteyen başka bir siyasi kadro yoktur" diye konuştu.

Erdoğan, Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye Katılan Belediye Başkanları Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı 'ya rozetlerini taktı.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)