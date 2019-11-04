Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etti. Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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