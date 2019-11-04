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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu tebrik etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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