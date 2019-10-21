Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır."
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