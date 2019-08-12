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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam...

23 dakika önce

AK Parti Genel Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde parti teşkilatıyla bayramlaşma töreninde telefon ile hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AK Parti Genel Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde parti teşkilatıyla bayramlaşma töreninde telefon ile hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon ile parti teşkilatına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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