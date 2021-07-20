Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimizi perçinliyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle geldiği KKTC'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşliğin yerelde de perçinlendiğini söyledi.

"96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır"

KKTC'deki belediyelerle Türkiye'deki belediyeler arasında kurulan samimi işbirliği ile kardeşlik ilişkisini perçinlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkünün asli unsur olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşaması bizim için her şeyden önemlidir. Ada'nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri, on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor. Biz ise Kıbrıs Türkünün refah seviyesini daha yukarıya çıkartacak projeleri hayata geçiriyoruz. Kıbrıs'taki 19 belediyemiz ile çeşitli kuruluşlarımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, alt yapı hizmetleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Ayrıca doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık kaynak ayrılmış. Bunun 60 milyon lirası şuana kadar harcanmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Bu çalışmalar ortak kültürel programlarda buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumdadır. İki gazi kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Gazimağusa Belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projeler ile adaya hem tecrübe aktarımda bulunuyor hem de destek veriyorlar" diye konuştu.

"Sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, yarınlarını da düşünüyoruz" açıklamasında bulunan Erdoğan, Anadolu'dan getirilen suyun Ada'nın iklimine ve geleceğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Erdoğan 3 açılış yaptı, bir temel attı

Yavuz Çıkarma Plajı'nın, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yer olduğunu belirten Erdoğan, "Tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi Kıbrıs Türkünün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, ana vatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur" ifadelerini kullanarak Yavuz Çıkarma Plajına bağlandı. Erdoğan, Barış ve Özgürlük Anıtı ve 1974 Harekatı'nda kullanılan çıkarma gemisinin müze geminin açılışını yaparken, bağlantı esnasında müze gemide bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, anıt ve gemi hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, gençlere seslenerek müze gemiyi gezmelerini istedi.

Erdoğan, Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu'nun açılışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na bağlanarak yolun açılışını yaptı. Bağlantı esnasında konuşan Erdoğan, "Ulaşım projelerine büyük önem veren, bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir Cumhurbaşkanıyım. KKTC Karayolu Mater Programı kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik ana yol yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda dört yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yollarının yapım projesi devam ediyor. Kuzey Çevre Yolu Projesi, başkent Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır" dedi.

Verinin üretimi v e korunmasının önemini anlatan Erdoğan, KKTC Veri Merkezi'ne bağlanarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında verinin üretimi ve korunması devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemizle, yazılımımızla, donanımımızla ve alt yapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler kat ettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde dünyaya örnek olan bir performans sergiliyoruz. KKTC'nin dijital alt yapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi alanında teknik işbirliğinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012 yılında KKTC elektronik devlet projesini başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yayılmasını, kullanıcı dostu haline getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje Kıbrıs Türk halkının hayatlarını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini attığımız veri merkezi elektronik devlet projesinin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait alt yapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz, kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır" diye konuştu.

Kapalı Maraş'ta restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılışını ve bölge içinde yapılan çay bahçesinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, "Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın açıkladığı Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı. Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin haklarına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski günlerine kavuşacaktır. Bu yeni aşamada Türk İslam mimarisinin günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidini yeniden hizmete açmanın iftiharını yaşıyoruz" açıklama bulundu.

"Bu konudaki çalışmalar belirli bir noktaya getirildi"

Açılışların ardından Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi için yeni yapılacak binalara ilişkin konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığı makamının inşa edilmesini dileğimi Sayın Tatar ile paylaşmıştım. Bu konudaki çalışmalar belirli bir noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve bu projeyi en kısa sürede hayata geçirelim diyorum. Dün akşam da Ersin Bey ile proje üzerinde çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa zamanda olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - LEFKOŞA