Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir."