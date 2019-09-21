Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar.
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz milletimizle birlikte bu saldırıları birer birer boşa çıkarmayı başardık. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü bir altyapıya sahiptir."
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