Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Dörtlü Malum Zillet İttifakı, İllet İttifakı... Bu Partilerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Dörtlü Malum Zillet İttifakı, İllet İttifakı... Bu Partilerin...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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