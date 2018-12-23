Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Kendi Milletinin Değerlerine Savaş Açmış, Kendi Ülkesinin...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Karşımızda kendi milletinin değerlerine savaş açmış, kendi ülkesinin kalkınma ve büyüme hamlelerini kasıtlı olarak sabote etmiş bir parti var. Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileri ile taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar ama paslı demir yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:06 Kaynak: AA
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