Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Öyle Bir İttifak Oluşmuş Durumda Ki... Bunların Amacının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."

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