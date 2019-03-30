Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Öyle Bir İttifak Oluşmuş Durumda Ki... Bunların Amacının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Öyle Bir İttifak Oluşmuş Durumda Ki... Bunların Amacının...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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