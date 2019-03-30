Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda Öyle Bir İttifak Oluşmuş Durumda Ki... Bunların Amacının...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: AA
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