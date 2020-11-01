Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi
AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda son asrın muktedirleri var' - Son Dakika