Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor."