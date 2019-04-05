Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki Dörtlü Mekanizmanın Oy Noktasındaki Durumu Yüzde 47 Bile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin."

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