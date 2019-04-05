Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki Dörtlü Mekanizmanın Oy Noktasındaki Durumu Yüzde 47 Bile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki Dörtlü Mekanizmanın Oy Noktasındaki Durumu Yüzde 47 Bile...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım ama şu anda Türkiye'ye hiç onları alakadar etmediği halde iç işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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