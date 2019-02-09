Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Enkazdan Çıkan Kardeşlerime Allah'tan Şifalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Enkazdan Çıkan Kardeşlerime Allah'tan Şifalar...

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda devam eden çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle operatörlere hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerime de sağlık, sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: AA

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