Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina Enkazında İncelemelerde Bulundu (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina Enkazında İncelemelerde Bulundu (2)

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemeler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemeler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA

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