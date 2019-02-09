Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina Enkazında İncelemelerde Bulundu (2)
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemeler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Kartal
'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemeler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu
'ndan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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