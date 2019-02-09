Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Almamız Gereken Birçok Dersler Var. Buna Göre de Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Almamız Gereken Birçok Dersler Var. Buna Göre de Şu...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de şöyle oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız ve atılması gereken adımları da kararlı bir şekilde atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:15 Kaynak: AA

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