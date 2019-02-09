Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Almamız Gereken Birçok Dersler Var. Buna Göre de Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de şöyle oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız ve atılması gereken adımları da kararlı bir şekilde atacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı