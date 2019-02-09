Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Buna Artık Ben Afet Demeyeceğim Çünkü Bu Bir Afet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Buna Artık Ben Afet Demeyeceğim Çünkü Bu Bir Afet...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartal'da çöken bina) Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Güncel
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