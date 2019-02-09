Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Bütün Bu Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Bütün Bu Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:17 Kaynak: AA

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