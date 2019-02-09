Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Bütün Bu Çalışmalardan Sonra Kararlı Bir Şekilde...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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