Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Kentsel Dönüşüm Değişim Olsaydı, Bunlar Planlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Kentsel Dönüşüm Değişim Olsaydı, Bunlar Planlı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi

Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da Çöken Bina) Kentsel Dönüşüm Değişim Olsaydı, Bunlar Planlı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]